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Путин объяснил норму о гражданстве для президента России
13 февраля 2020, 22:09 • 69 • Политика
Кандидат в президенты России не должен иметь в своем прошлом гражданства другой страны, в том числе — паспорта бывших республик СССР, помимо российской. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.
Как отметил глава государства, он сознательно выступил с таким предложением. «Я думал над этим, у меня были сомнения именно по поводу граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем. Это правда. Но я сознательно после определенных раздумий предложил эту норму», — цитирует Путина в четверг, 13 февраля, сайт Кремля.
Президент добавил, что речь идет о высших должностных лицах страны, самой большой в мире по территории. Народы, населяющие Россию, должны быть уверены, что управляющий государством человек «не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа», подчеркнул Путин.
Ранее в четверг президент поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий. Ввести в Конституцию понятие «федеральная территория» предложили в Совете Федерации 6 февраля.
Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Глава государства внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. В рабочую группу вошли 75 человек из разных сфер.
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