Путин объяснил необходимость закрепления статуса Госсовета в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, то статус Госсовета необходимо было закрепить в Конституции для того, чтобы придать органу большее значение и показать эффективность его работы.

«Мне кажется, именно потому что работает, то его нужно затвердить в Основном законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение», — заявил российский лидер в интервью для фильма «Непременный Госсовет», вышедшем в субботу, 5 сентября, на телеканале «Россия 24».

В качестве примера функционирования Госсовета Путин привел совместную подготовку программы реорганизации первичного звена здравоохранения членами совета, губернаторами и руководителями регионов страны. Для этого, по словам Путина, было проведено несколько встреч, в том числе широкий форум с участием представителей руководства регионов.

Путин также рассказал, что, создавая Госсовет в начале 2000-х, он руководствовался необходимостью закрепить губернаторский корпус «в федеральной повестке дня», то есть дать главам регионов почувствовать себя востребованными на федеральном уровне.

Согласно вступившим в силу новым положениям Конституции России, Госсовет формируется президентом, который также занимает пост председателя. При этом статус этого органа будет определяться федеральным законом. Среди основных функций Госсовета — обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями субъектов.

В середине июля председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, но его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.

14 июля «Известия» со ссылкой на членов рабочей группы по Конституции и экспертов отмечали, что Госсовет станет основной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут обсуждать вопросы государственного значения, а также подводить промежуточные итоги работы на местах.