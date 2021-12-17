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Путин объяснил необходимость закона о единой системе публичной власти
17 декабря 2021, 03:00 • 70 • Политика
Законопроект о единой системе публичной власти необходим для приведения норм в соответствие с обновленной Конституцией. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщается на сайте Кремля.
«Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно: это требование обновленной Конституции», — отметил российский лидер.
Ранее, 14 декабря, Госдума приняла закон об организации публичной власти в субъектах РФ. В частности, согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект предлагает исключить это требование — количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также российский лидер может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
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