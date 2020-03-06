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Путин объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию

06 марта 2020, 13:35  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин связал востребованность поправок в Конституцию с кардинально изменившейся ситуацией в стране. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Глава государства отметил, что с момента принятия Основного закона государства ситуация в стране изменилась «кардинальным образом» и сейчас «у нас уже другая страна», поэтому в Основной закон необходимо внести соответствующие коррективы.
«Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Потому что это Основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях», — приводит слова президента сайт Кремля в пятницу, 6 марта.
Встреча лидеров парламентских партий Госдумы и Владимира Путина прошла в ночь на пятницу, 6 марта. В ней приняли участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
По итогам встречи Путин поблагодарил участников совещания за работу над поправками в Конституцию, назвав их предложения во многом решающими.
В ходе разговора президент также поднял вопрос о недопустимости новых попыток «раскачки» страны, акцентировал свое внимание на социально ориентированной политике и затронул тему о введении уголовной и административной ответственности на голосовании по поправкам в Конституцию.

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