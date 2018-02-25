Путин объяснил Макрону и Меркель, как будет работать перемирие в Сирии

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Глава России обсудил Восточную Гуту с канцлером Германии и президентом Франции.

Президент России Владимир Путин принял участие в телефонных переговорах с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой обсуждения трех мировых лидеров стала нормализация обстановки в Сирии. Подробности разговора сообщает пресс-служба Кремля.

Путин остался весьма доволен тем, что благодаря совместной конструктивной работе в Совете Безопасности ООН удалось принять резолюцию о месячном прекращении огня всеми участниками конфликта в Сирии. Также российский президент призвал своих собеседников продолжать предпринимать усилия по скорейшему практическому выполнению принятой резолюции.

"Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции", - сообщает пресс-служба.

Помимо этого, Путин рассказал Макрону и Меркель какие практические шаги предпринимает Россия для помощи мирным жителям, их эвакуации из зон конфликта, а также доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи. Президент России также подчеркнул, что принятая в ООН резолюция ни в коем случае не распространяется на террористические группировки, действующие в Сирии.