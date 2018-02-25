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Путин объяснил Макрону и Меркель, как будет работать перемирие в Сирии
25 февраля 2018, 23:24 • 141 • Политика
Глава России обсудил Восточную Гуту с канцлером Германии и президентом Франции.
Президент России Владимир Путин принял участие в телефонных переговорах с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Главной темой обсуждения трех мировых лидеров стала нормализация обстановки в Сирии. Подробности разговора сообщает пресс-служба Кремля.
Путин остался весьма доволен тем, что благодаря совместной конструктивной работе в Совете Безопасности ООН удалось принять резолюцию о месячном прекращении огня всеми участниками конфликта в Сирии. Также российский президент призвал своих собеседников продолжать предпринимать усилия по скорейшему практическому выполнению принятой резолюции.
Помимо этого, Путин рассказал Макрону и Меркель какие практические шаги предпринимает Россия для помощи мирным жителям, их эвакуации из зон конфликта, а также доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи. Президент России также подчеркнул, что принятая в ООН резолюция ни в коем случае не распространяется на террористические группировки, действующие в Сирии.
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