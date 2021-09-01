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Путин объяснил, как отличить информационный мусор от знания

01 сентября 2021, 11:15  •  4 • Политика
В ходе встречи со школьниками Путин объяснил, как отличить информационный мусор от знания. Такого информационного мусора, как подчеркнул Путин, достаточно в Сети.
Обращаясь к школьникам в ходе встречи во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что среди великого множества информационных ресурсов, к сожалению, достаточно и информационного мусора. Но печально не только это. Проблема в том, что информационный мусор подаётся, как истина в последней инстанции:
...интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать - все от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов.
Чем плох информационный мусор? Например, тем, что очень часто пользователь даже неможет проверить, насколько верна информация, напомнил президент:
Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых.
С пониманием проблемы и было сознано общество "Знание". Как отметил Владимир Путин, представители общества обращаются только к профессионалам, чтобы получить информацию даже по самому узкому кругу вопросов. И тезисам, представленным обществом, можно доверять, уверен президент, строя своё представление о том или ином явлении.

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