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Путин объяснил, как отличить информационный мусор от знания
01 сентября 2021, 11:15 • 4 • Политика
В ходе встречи со школьниками Путин объяснил, как отличить информационный мусор от знания. Такого информационного мусора, как подчеркнул Путин, достаточно в Сети.
Обращаясь к школьникам в ходе встречи во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что среди великого множества информационных ресурсов, к сожалению, достаточно и информационного мусора. Но печально не только это. Проблема в том, что информационный мусор подаётся, как истина в последней инстанции:
Чем плох информационный мусор? Например, тем, что очень часто пользователь даже неможет проверить, насколько верна информация, напомнил президент:
С пониманием проблемы и было сознано общество "Знание". Как отметил Владимир Путин, представители общества обращаются только к профессионалам, чтобы получить информацию даже по самому узкому кругу вопросов. И тезисам, представленным обществом, можно доверять, уверен президент, строя своё представление о том или ином явлении.
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