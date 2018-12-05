Путин объяснил игнорирование Порошенко: «Не хочу участвовать в его избирательной кампании»

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он не отвечает на попытки своего украинского коллеги Петра Порошенко дозвониться по телефону и продолжает игнорировать звонки. По словам главы государства, он просто «не хочет участвовать в его избирательной кампании».

Ранее президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что после провокации в Керченском проливе он уже не раз запрашивал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Однако до сих пор его игнорируют. Путин объяснил, почему он не отвечает на попытки Порошенко дозвониться: «Не хочу участвовать в его избирательной кампании».

По мнению Путина, Порошенко искусно создает конфликтные провокационные ситуации, а после перекладывает за них ответственность на Москву и сразу же пытается показать, что умеет успешно решать возникшие проблемы.

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», - подчеркнул Путин.