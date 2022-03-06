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Путин объяснил Эрдогану, зачем Украина затягивает переговоры

06 марта 2022, 16:10  •  208 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президенты России и Турции провели в воскресенье, 6 марта, телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, речь шла относительно ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин указал, что Москва готова к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнёрами для урегулирования конфликта.
Украинские силовики используют попытки затянуть переговорный процесс для перегруппировки своих сил и средств. Однако Путин обратил внимание Эрдогана, что попытки Киева затянуть переговоры бесперспективны.
Спецоперация на Украине может быть завершена, уточнили в Кремле. Это возможно, если Киев выполнит требования и завершит боевые действия. Напомним, что целью спецоперации России является демилитаризация и денацификация Незалежной.
Анкара в свою очередь готова способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Как говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера, в беседе с Путиным Эрдоган заявил, что Турция готова как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами.

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