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Путин объяснил Эрдогану, что не так с ситуацией в сирийском Идлибе
22 февраля 2020, 08:09 • 102 • Политика
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе. Президент России выразил серьёзную обеспокоенность агрессивными действиями боевиков в сирийской провинции.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых выразил серьёзную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
В свою очередь турецкий лидер потребовал, чтобы правительственные войска Сирии проявляли максимальную сдержанность в Идлибе. Отмечается, что в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
Напомним, что поводом для переговоров двух лидеров стала резко обострившаяся ситуация в Идлибе. На этой неделе сирийские боевики сбили несколько вертолётов правительственных войск, а также попытались осуществить прорыв под прикрытием турецкой артиллерии. В ответ Россия задействовала военную авиацию и помогла сирийским войскам отбить атаку боевиков.
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