Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми. Лучшие выступления 2018. Часть 1. Вечер с Владимиром Соловьевым
Владимир Жириновский. Лучшие выступления 2018. Часть 1. Вечер с Владимиром Солов...
Лавров обсудил в Эфиопии роль стран Африки в СБ ООН
Лавров: Заявления о причастности Москвы к отравлению Скрипаля являются пропаганд...
Главная / Политика

Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы в США с тем же успехом могли быть американцами

09 марта 2018, 19:24  •  109 • Политика

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы. с таким же успехом могли быть американцами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир во пятницу.

"Ничего не изменилось с той встречи в Санкт-Петербурге [предыдущего интервью телеканалу - прим. ТАСС]. Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы", - сказал он.

"Слушайте, мир очень большой и многообразный. И у России и США весьма сложные взаимоотношения. И часть наших людей имеет свое мнение по поводу этих отношений. Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы", - добавил президент.

Ранее аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера подготовил обвинительное заключение по "делу РФ". 13 граждан России и три российские организации обвиняются в попытках вмешаться в ход предвыборной президентской гонки 2016 года и американские политические процессы. В частности, среди обвиняемых указаны 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований" и предприниматель Евгений Пригожин.

Глава Белого дома Дональд Трамп и его ключевые помощники не раз отвергали обвинения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами из России в период предвыборной кампании. В свою очередь Москва также неоднократно опровергала утверждения о "вмешательстве" в американские выборы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

109
Источник
Похожие новости
09 марта 2018, 12:54
Лавров: РФ всегда выступает за продолжение диалога по стратегической стабильности с США
09 марта 2018, 01:54
В Восточной Гуте боевики обстреляли пункт пропуска: Есть погибшие и раненые
08 марта 2018, 23:54
Несколько человек погибли при обстреле нового пункта пропуска в Восточной Гуте

Загрузка...
09 марта 2018, 14:54
Китай сделает юань всемирной валютой
09 марта 2018, 08:24
Принц Уильям отказался от поездки на ЧМ-2018 в Россию из-за страха перед отравлением — Daily Mail
09 марта 2018, 09:39
Источник: встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии не состоялась
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 03:09
Взгляд Саурона упадёт на США прямо с орбиты
05 марта 2018, 06:54
Дружественный подвох
07 марта 2018, 17:24
Стало известно, ради чего Собчак так отчаянно рвется в Крым
04 марта 2018, 01:39
Порошенко отрёкся от Креста
03 марта 2018, 07:56
Спецоперация украинской стороны
08 марта 2018, 11:28
Северному потоку конец. Я сказал!
05 марта 2018, 23:09
Мамой клянусь - не доказательство: Зампред Госдумы поставил на место американца в разговоре о "вмешательстве"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.