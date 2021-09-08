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Путин обвинил Евросоюз в дискриминации крымчан

08 сентября 2021, 20:10  •  141 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер обратил внимание главы Евросовета на провокационные действия в отношении населения полуострова
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного диалога с главой Европейского совета Шарлем Мишелем донбасский конфликт. Глава государства указал, что украинская сторона уклоняется от своих обязательств по прямому диалогу с населением региона, который страдает от боевых действий.
Коллеги акцентировали внимание на необходимости возобновления переговоров между участниками конфликта в рамках Комплекса мер по выполнению "Минска". Российский лидер отметил, что Киев до сих пор уклоняется от обязательств, которые ранее взял на себя. В частности, речь идет о прямом диалоге с ЛДНР, а также наделении особым статусом региона.
Отмечается, что украинская сторона затеяла проведение "Крымской платформы" – мероприятия, которое носит провокационный характер. Путин напомнил, что вопрос о статусе полуострова российской стороной был закрыт еще семь лет назад. При этом Европейский союз продолжает дискриминировать крымчан.
Вместе с этим президент России обменялся с председателем Евросовета мнениями по ситуации в Афганистане, подчеркнув о важность поддержания мира в стране, а также налаживания диалога внутри исламской республики для обеспечения государственной целостности. Стороны коснулись также Карабаха – по просьбе Мишеля российский лидер рассказал о предпринимаемых мерах, нацеленных на реализацию договоренностей, достигнутых участниками конфликта при содействии России.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя сообщения о подготовке украинской стороны к переговорам Зеленского с Путиным, что президент России не собирается обсуждать принадлежность Крыма. При этом РФ не отказывается от переговоров с Киевом.

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