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Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы

09 декабря 2019, 23:09  •  54 • Политика
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.
Как передает «РИА Новости», рабочий график главы государства 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной теме. Заседание СПЧ пройдет в Кремле.
«После заседания совета глава государства проведет встречу с региональными уполномоченными по правам человека, которая также пройдет в Кремле», — сказано в сообщении. Свою работу с Путиным смогут обсудить более 70 омбудсменов.
В ноябре Московское бюро по правам человека выступило за формирование специального координационного совета, который будет заниматься оказанием правовой помощи россиянам, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом.
Документ представят президенту России Владимиру Путину на ежегодной встрече с представителями СПЧ и направят в структуры ООН, Совета Европы, ОБСЕ и МПА СНГ.

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