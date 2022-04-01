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Путин обсудит с Совбезом меры по предупреждению угроз внутренней безопасности

01 апреля 2022, 18:00  •  33 • Политика
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности 1 апреля заявил о намерении обсудить дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик министр внутренних дел, Колокольцев Владимир Александрович», — сказал российский лидер, открывая переговоры.
Предыдущее совещание членов Совбеза состоялось 24 марта. В ходе заседания российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ходе специальной операции по защите Донбасса.
Кроме того, затрагивались вопросы гуманитарной помощи, оказываемой российскими военными, а также восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях. При этом была отмечена «медлительность украинской стороны» на переговорах.
Также участники заседания обсудили антисанкционную политику.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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