Путин обсудит с президиумом Госсовета и АСИ качество госуслуг

Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству госуслуг в социальной сфере. Об этом 14 апреля сообщили в Кремле.

Заседание будет посвящено «повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты», указано в сообщении.

В заседании будут принимать участие главы ряда регионов, например Новгородской, Нижегородской, Сахалинской областей. Также планируется выступление мэра Москвы и члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, гендиректора АСИ Светланы Чупшевой и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее, в феврале, Путин провел рабочую встречу с Чупшевой, в ходе которой генеральный директор АСИ рассказала про результаты работы в 2020 году и сообщила, что в организации сфокусировали свое внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии.

Также она рассказала о проекте «Национальная социальная инициатива», в рамках которой АСИ выбрало десять основных жизненных ситуаций в здравоохранении, образовании и в социальной сфере, которые власти совместно с бизнесом помогают обозначить, разобрать и решить.

В ноябре 2020 года Путин предложил АСИ запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан. По его словам, важно превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, а также устранить административные и законодательные барьеры.