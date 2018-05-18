Путин обсудит с Меркель в Сочи ситуацию в Сирии, на Украине и сделку по Ирану

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщили в пресс-службе Кремля, планируется обсудить вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику.

Путин и Меркель поддерживают регулярные контакты. 11 мая они провели телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг сделки по Ирану после одностороннего выхода из него США.

"Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС) с точки зрения международной и региональной безопасности", - отметили в Кремле.

Среди других тем разговора был внутриукраинский кризис, в том числе учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ и активизация работы в нормандском формате. Меркель тогда также проинформировала Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко. Кроме того, затрагивалась сирийская проблематика.

Говоря о повестке дня предстоящей встречи, и.о. помощника президента России Юрий Ушаков отмечал, что на ней "будут обсуждаться и двусторонние отношения, но, конечно, упор будет сделан, очевидно, на актуальную международную проблематику". Представитель Кремля уточнил, что "тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, и украинский кризис, и так далее - все возможные и невозможные темы международной повестки дня".

Ранее и.о. пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин не намерен на встрече с канцлером ФРГ поднимать тему антироссийских санкций. "Вопрос санкций - это не наш вопрос, это не вопрос нашей повестки дня, и российская сторона не поднимала и не имеет в виду поднимать вопрос об этих санкциях, тем более, которые, как вы знаете, мы считаем незаконными с точки зрения международного права", - сказал представитель Кремля. "Не Россия вводила санкции, не Россия была инициатором этого санкционного обмена и, соответственно, не России инициировать эти обсуждения", - добавил Песков.

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС отметил, что Путин и Меркель на переговорах в Сочи могут затронуть тему проведения саммита "нормандской четверки". "Очевидно, что встреча нашего президента и Меркель наверняка не обойдет вниманием эти вопросы, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - А вот какие договоренности будут достигнуты по итогам встречи - посмотрим. Пока что предсказывать сложно".

По словам Пескова, в Кремле с нетерпением ждут и готовятся к предстоящим российско-германским переговорам на высшем уровне и российско-французским, которые пройдут в рамках визита в РФ президента Франции Эмманюэля Макрона 24-25 мая. "Это очень важные переговоры с нашими партнерами в Европе", - заключил Песков.

Меркель в четверг заявила, что обсудит с Путиным ряд актуальных международных проблем. "Разумеется, я буду говорить [с российским президентом] о соглашении с Ираном, о Сирии, о вопросе Украины", - отметила глава германского кабмина. При этом она ушла от ответа на вопрос, станут ли темой диалога американские санкции против России, которые могут косвенно затронуть немецкие компании. Меркель указала, что вопрос ограничительных мер может быть поднят лишь в контексте обсуждения минских договоренностей.

Тему "Минска" представители правительства Германии в последние дни поднимали неоднократно. К примеру, канцлер высказывала сожаление в связи с ходом реализации пакета соглашений и призывала активнее использовать существующие переговорные каналы. Она посетовала, что режим перемирия на линии соприкосновения нарушается "каждую ночь", а наблюдатели ОБСЕ до сих пор сталкиваются с ограничениями в работе.

Предельно ясна позиция Берлина и по иранской тематике. Сразу после решения США выйти из соглашения по атомной программе Меркель неоднократно подчеркивала приверженность европейцев этим договоренностям и призывала все стороны не нарушать его. Канцлер отмечала, что соглашение "не было идеальным", но, по крайней мере, оно соблюдалось Тегераном. А вкупе с рядом других проблем, связанных с политикой Ирана, решение Вашингтона, по словам Меркель, "является неправильным".

Как заявил в среду ТАСС глава Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Вольфганг Бюхеле, немецкий бизнес надеется, что встреча Меркель и Путина будет способствовать облегчению работы компаний из ФРГ в России. По его словам, переговоры в Сочи представляют шанс для сближения двух стран и происходят в важный момент.

"В крайне сложной международной обстановке открывается шанс для сближения Германии и России в свете взаимных политических и экономических интересов, например, в деле сохранения соглашения с Ираном, строительства трубопровода "Северный поток - 2" и критики новых санкций США против России и их последствий для германских компаний", - полагает Бюхеле.

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