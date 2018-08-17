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Путин обсудит с Меркель 18 августа угрозы третьих стран совместным проектам

17 августа 2018, 13:39  •  52 • Политика

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на встрече в Германии 18 августа реализацию совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы - конечно же, и Украина, и Сирия", - отметил он, говоря о темах предстоящих переговоров.

Представитель Кремля добавил, что лидеры вряд ли станут обсуждать возможность оказания совместной помощи Турции в связи с экономическими трудностями в этой стране. "Это ж надо обсуждать с Турцией, - пояснил он. - Как это можно обсуждать без Турции?". "Не думаю, что это будет главной темой", - заключил Песков.

Говоря о графике главы государства на субботу, 18 августа, представитель Кремля отметил, что в этот день Путин посетит Австрию с частным визитом и побывает на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. После этого он отправится на переговоры с Меркель, которые начнутся с заявления двух лидеров для прессы, в котором они обозначат основные темы предстоящей встречи.

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