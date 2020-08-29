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Путин обсудит с главой Татарстана выделение республике финансовой помощи

29 августа 2020, 09:40  •  89 • Политика
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудят распределение финансовой помощи республике дополнительно. Об этом российский лидер заявил 28 августа на прошедшей встрече в режиме видеоконференции с главой Татарстана.
«По поводу распределения финансовой помощи. Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с Вами это хорошо знаем. Если Вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с Вами потом при встрече это еще пообсуждаем», — сказал Путин.
Глава Татарстана рассказал в ходе встречи, что ухудшение экономической ситуации в этом году привело к сокращению доходов бюджета республики.
«На 1 июля имеем отставание от прошлого года на 31,6 млрд рублей», — сказал Минниханов.
По его словам, это частично было компенсировано в мае первым траншем финансовой поддержки, однако во втором транше республике, как региону-донору, было отказано.
Глава республики попросил об «объективном и справедливом распределении финансовой помощи». «Без федеральной поддержки нам будет очень сложно», — отметил Минниханов.
Ранее 23 августа сообщалось, что Татарстан вошел в тройку регионов, где по результатам первого полугодия 2020 года проявился дефицит бюджета. Он составил 25,3 млрд рублей.
Авторы исследования компании Finexpertiza связали отрицательное сальдо бюджета региона со снижением цен на нефть.
«Опередили» республику Москва и Московская область. В Finexpertiza напомнили, что в разгар пандемии коронавируса там действовали наиболее жесткие в стране ограничения на работу предприятий, что привело к сокращению оборотов, прибылей и, как следствие, налоговых сборов. Вместе с тем резко выросли расходы на здравоохранение и поддержку населения.

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