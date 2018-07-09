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Путин обсудит с Черчесовым наследие чемпионата мира
09 июля 2018, 17:09 • 37 • В России
Мундиаль еще не успел завершиться, а на повестке дня уже тема использования его материального и нематериального наследия. Совещание по этой теме Владимир Путин проведет на следующей неделе в Калининграде. Там на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Организационного комитета-2018 будут уже предметно обсуждать, что делать со стадионами и спортивной инфраструктурой и как использовать подъем в массах, вызванный успехом сборной России.
Среди участников совещания будет и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чье мнение Путин тоже хочет выслушать.
- Президент будет рад видеть Станислава Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять эту футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира, - рассказал Дмитрий Песков. - Черчесова он пригласил принять в этом активное участие.
При этом Путин планирует провести в ближайшее время отдельную встречу с футболистами сборной России, чтобы лично поздравить их с выдающимся результатом.
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