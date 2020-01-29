Путин обсудит меры против коронавируса в РФ с Голиковой, Мурашко и Поповой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 января, встретится с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. В ходе встречи будут обсуждаться меры против распространения коронавируса в России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Начнем достаточно скоро со встречи президента с Голиковой, Мурашко и Поповой. Вице-премьер, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры предпринимаются", - сказал представитель Кремля, комментируя рабочий график главы государства.

По оценке представителя Кремля, правительство работает весьма эффективно. "В данном случае речь идет о докладе главе государства", - уточнил Песков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее назначил Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Попова стала ее заместителем.

Также в состав вошли заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора СВР РФ Андрей Моряков, глава Минздрава Михаил Мурашко, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

В понедельник Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил за два дня разработать план по профилактике коронавирусной инфекции, случаев заболевания которой в России пока не выявлено.