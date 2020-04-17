Путин обсудит коронавирус с главами регионов: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин 17 апреля проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов государства. Глава страны намерен обсудить с губернаторами самые актуальные вопросы эпидемиологической ситуации, которая сложилась в субъектах на сегодняшний день из-за распространения коронавирусной инфекции.

Путин проводит видеоконференцию с регионами по коронавирусу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в настоящее время в России не осталось ни одного региона без коронавируса: медики обнаружили инфицированных во всех 85 субъектах государства. По данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирус обнаружили у 4070 жителей РФ, в общей сложности с начала распространения заболевания на территории государства заболели 32 008 человек.