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Путин обсудит 22 июня с президентом Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове
08 июня 2018, 16:24 • 28 • Политика
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 июня обсудит в Москве с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"22 июня в Москве пройдут переговоры на высшем уровне [президентов РФ и Республики Корея], в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южнокорейских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, - говорится в сообщении. - Состоится обмен мнениями по региональным проблемам, прежде всего - по ситуации на Корейском полуострове".
Южнокорейский лидер посетит РФ по приглашению Путина 21-23 июня с государственным визитом. К подписанию по его итогам подготовлены совместные документы.
Мун Чжэ Ин будет также присутствовать на матче чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики, который пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону.
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