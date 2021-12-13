Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Москва призвала Запад к незамедлительным переговорам во избежание эскалации

Глава британского правительства Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Диалог состоялся сегодня, 13 декабря.

В канцлерии премьера сообщили, что глава кабмина выразил озабоченность по поводу наращивания войск РФ у украинских границ, а также указал на важность дипломатического урегулирования ситуации. Вместе с тем премьер предупредил Россию о том, что все действия по дестабилизации окажутся для нее "стратегической ошибкой". Джонсон также указал на важность проведения диалога по безопасности на мировом и региональном уровнях. Оба лидера сошлись во мнении, что крайне важны соблюдения Минских договоренностей.

Президент России указал, что официальный Киев намерено обостряет обстановку на линии соприкосновения. Политическое руководство Украины не чурается использования запрещенного "Минском" вооружения, включая БПЛА. Такие действия со стороны политического руководства соседей вызваны на фоне активного военного освоения Североатлантическим альянсом украинских территорий. Как итог, Россия столкнулась с прямой угрозой своей безопасности.

Российский лидер также указал, что необходимо срочно приступить к переговорным процессам по выработке международно-правовых договоренностей. В них необходимо исключить любое продвижение Альянса на восток, а также размещение на территории Незалежной вооружения, угрожающего Российской Федерации. Москва представит проект соответствующих документов.

Путин коснулся и внутренней политики Украины, которая касается русскоязычного населения: лидер отметил, что официальный Киев дискриминирует граждан, использующих русский язык.