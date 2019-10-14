Путин обсудил в Эр-Рияде двусторонние отношения и проблемы региона

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал конструктивными и деловыми состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По словам главы российского государства, стороны условились поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей. Открывая переговоры с президентом России, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подчеркнул, что в Саудовской Аравии ценят активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире.

По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, стороны обсудили, в том числе военно-техническое сотрудничество. "Мы надеемся, что этот диалог по военно-техническому сотрудничеству тоже будет продолжаться", - сказал представитель Кремля.

Эксперты высоко оценили переговоры главы российского государства в Эр-Рияде и выразили надежду на то, что этот визит поможет улучшить ситуацию на Ближнем Востоке.

Добро пожаловать!

Президента России в столице Саудовской Аравии встречали со всеми почестями, которые подразумевал государственный визит. Aurus главы российского государства сопровождал почетный эскорт из дюжины конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии. Когда Путин вышел из автомобиля, в его честь прозвучали фанфары, а встречавшие приветствовали его по-русски: "Добро пожаловать!"

Внутри дворца президента РФ встретил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Руководители государств лично приветствовали всех членов делегаций - около двух сотен человек. С некоторыми из них лидеры обменивались рукопожатиями, а глава Чечни Рамзан Кадыров обнялся с Путиным.

Затем лидеры отправились на государственный прием от имени саудовского монарха в честь президента РФ. После приема главы государств провели переговоры.

Совместная работа

Открывая переговоры с Владимиром Путиным, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста.

Он выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики. Король также высказал поддержку инвестиционного сотрудничества двух стран через российский фонд прямых инвестиций. Монарх назвал отношения двух стран во всех областях дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению во всех сферах.

В ответном слове президент России подчеркнул, что рассматривает координацию Москвы и Эр-Рияда как необходимый элемент обеспечения безопасности Ближнего Востока и Северной Африки. "Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы", - сказал Путин.

Глава российского государства выразил надежду, что его визит в королевство придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. "Мы подготовили очень солидный пакет совместных документов, который должен быть реализован позднее, а в ходе визита - подписан", - подчеркнул он. Путин отметил рост товарооборота двух стран, эффективную работу межправительственной комиссии, а также создание российско-саудовского экономического совета, в состав которого вошли представители крупного бизнеса двух стран.

Координация на энергетическом рынке

На состоявшихся позднее переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом глава российского государства подчеркнул, что в Москве придают "большое значение российско-саудовской координации по ситуации на мировом энергетическом рынке". "При активном участии наших стран удалось продлить договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Все наше сотрудничество направлено на укрепление мира, безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике, все это дает хорошие, позитивные плоды", - сказал Путин, поблагодарив наследного принца за его усилия по реализации этих совместных планов.

"Мы высоко ценим ваши личные усилия по укреплению всего комплекса российско-саудовского взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - отметил российский лидер. Он напомнил о росте товарооборота двух стран, а также о запланированных инвестициях Саудовской Аравии вместе с РФПИ в экономику России на общую сумму в $10 млрд. По словам Путина, "достигнуты договоренности и по новым инициативам с привлечением саудовского капитала".

Затронув тему сотрудничества в политической сфере, президент РФ отметил, что Москва и Эр-Рияд вместе выступают "за противодействие террористической угрозе, за долгосрочное политико-дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Возможность для прямого диалога

Выступая на первом заседании Российско-саудовского экономического совета, Путин отметил, что на переговорах с королем и наследным принцем стороны "условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей". Российский президент назвал Саудовскую Аравию одним из ведущих экономических партнеров РФ, а созданный экономический совет - прекрасной возможностью для прямого диалога бизнеса двух стран.

Глава государства отметил позитивное партнерство Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, подчеркнув, что такая кооперация является взаимовыгодной. Путин упомянул договоренности двух стран в сферах энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса. Он также назвал важным направлением взаимодействие в сфере сельского хозяйства. По его словам, договоренности о расширении поставок российской сельхозпродукции в Саудовскую Аравию уже достигнуты.

Сопредседателями Российско-саудовского экономического совета являются генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Как сообщил журналистам источник в российской делегации, Совет будет заседать два раза в год.

Пакет документов

Во время визита президента России в Эр-Рияд был подписан пакет документов. Так, в частности, Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества стран - производителей нефти. Подпись под этим документом с российской стороны поставил министр энергетики Александр Новак.

Также стороны подписали протокол между Министерством энергетики РФ и министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области энергетики. "Что касается мировой нефтяной промышленности, есть бесспорная истина: нефть останется существенным элементом в мировом экономическом развитии. Мир будет нуждаться в достаточно больших объемах нефти и достаточных поставках", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, выступая на церемонии подписания.

Также стороны подписали протокол между Министерством энергетики РФ и Министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области энергетики.

Среди других документов - заявление о намерениях между Роскосмосом и Саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству; меморандум о взаимном расширении экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

Кроме того, Министерства культуры РФ и Саудовской Аравии подписали меморандум о сотрудничестве в области культуры.

Во время государственного визита Путина в Саудовскую Аравию также подписаны межправительственный меморандум об упрощении выдачи виз гражданам двух стран и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере здравоохранения между Министерствами здравоохранения РФ и Саудовской Аравии.

С пользой для региона

О значимости нынешнего визита президента РФ в Эр-Рияд заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Президент дал большое интервью перед своим турне в этот регион - Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Там он показал значение, которое для нас имеет взаимодействие с этими ведущими государствами Персидского залива, да и в целом ближневосточного региона. И визит полностью оправдал то, о чем президент говорил в указанном интервью", - сказал министр.

Высоко оценили визит главы российского государства в Саудовскую Аравию и на Ближнем Востоке, отметив, что результаты этого визита могут привести к оздоровлению обстановки в регионе. По мнению ливанского аналитика Нидаля Саби, "эффективная роль, которую сыграла Россия в прекращении кровопролития в Сирии, превратила ее в ведущего игрока на региональной арене, способного решать трудные проблемы".

По словам Саби, в арабском мире сейчас с надеждой смотрят на Россию и ожидают от нее конструктивных шагов сразу на нескольких направлениях. "Во-первых, Россия, которая успешно развивает сотрудничество и с Саудовской Аравией, и с Ираном, способна внести решающий вклад в ослабление напряженности в Персидском заливе, - отметил эксперт в беседе с ТАСС. - Во-вторых, Москва, которая на высоком уровне поддерживает диалог с Эр-Риядом и Тегераном, может способствовать скорейшему прекращению затяжного конфликта в Йемене".

Как подчеркнул Саби, в арабских нефтедобывающих государствах сейчас с большим уважением относятся к российской политике. "Доверие к Москве заметно возросло на фоне явного разочарования в политике США, поэтому в арабских столицах ждут от российской дипломатии активизации миротворческих усилий на палестино-израильском направлении", - сказал он, добавив, что укрепление российско-саудовских связей может также способствовать важным подвижкам в сирийском досье.