Путин обсудил судьбу газа для Украины

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным доложил, что в ходе подготовки к очередному осенне-зимнему периоду в подземные хранилища газа закачано 72,2 миллиарда кубометров.

- На начало осенне-зимнего периода мы обеспечим суточную производительность подземных хранилищ в России 843,3 миллиона кубометров газа. Это будет исторический максимум для газовой отрасли страны, - заявил он, не скромничая. - До конца года «Газпром» закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 миллиарда кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года.

Миллер рассказал, что очень высокими темпами закачку ведут не только европейские, но и украинские партнеры.

- Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины, - пояснил он. - Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

- Нужно содержать их, платить за это, - согласился Путин.

- Это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня, - повторил Миллер прогноз, который он уже делал на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком. - Но, без сомнения, главным вопросом является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной.

Президент поинтересовался, как идет работа по крупным газовым проектам страны - к финишу подходит строительство сразу нескольких газопроводов.

- Что касается самого крупного проекта этого года, «Силы Сибири», 1 декабря газ, безусловно, будет подан со стороны России на Китай, - подтвердил глава "Газпрома" важнейшую дату. - Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа на китайский рынок. На сегодняшний день мы с китайскими партнерами изучаем возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам.

- По каким? - уточнил Путин.

- Мы рассматриваем возможность поставки газа по западному маршруту и рассматриваем возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.

- Я просил бы вас вернуться к теме использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, - напомнил о своем недавнем визите в Монголию президент. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию. Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются.