Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Политика

Путин обсудил с Совбезом вопросы климата

28 октября 2021, 15:05  •  47 • Политика
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности в четверг, 28 октября, предложил обсудить вопросы климата в преддверии форума в Глазго.
«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня довольно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», — сказал российский лидер.
С докладом выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов.
Ранее, 25 октября, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что на климатической конференции в Глазго Россия намерена поднять «токсичные для Запада вопросы» и будет выступать в коалиции с другими странами. По его словам, есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать и вокруг них дискутировать.
26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) начнется в шотландском Глазго 1 ноября. Ожидается, что в ее работе примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран.
Вместе с тем 21 октября Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.
За день до этого председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Генассамблея ООН) представитель Мальдив Абдулла Шахид заявил, что выполнение обязательств по борьбе с изменением климата нельзя откладывать даже перед лицом энергетического кризиса. Мы не можем упустить время, заключил Шахид.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





47
Источник
Похожие новости
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 01:40
Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото
28 октября 2021, 01:40
Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чубайсом"
28 октября 2021, 07:30
Секретный проект заговорщика: Франция оказалась на грани госпереворота - Le Parisien
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
28 октября 2021, 08:40
Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.