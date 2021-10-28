Путин обсудил с Совбезом вопросы климата

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности в четверг, 28 октября, предложил обсудить вопросы климата в преддверии форума в Глазго.

«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня довольно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», — сказал российский лидер.

С докладом выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов.

Ранее, 25 октября, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что на климатической конференции в Глазго Россия намерена поднять «токсичные для Запада вопросы» и будет выступать в коалиции с другими странами. По его словам, есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать и вокруг них дискутировать.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) начнется в шотландском Глазго 1 ноября. Ожидается, что в ее работе примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран.

Вместе с тем 21 октября Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.

За день до этого председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Генассамблея ООН) представитель Мальдив Абдулла Шахид заявил, что выполнение обязательств по борьбе с изменением климата нельзя откладывать даже перед лицом энергетического кризиса. Мы не можем упустить время, заключил Шахид.