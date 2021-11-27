Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

Путин обсудил с Совбезом трагедию на шахте «Листвяжная»

27 ноября 2021, 04:00  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин созвал оперативное совещание с участниками Совета безопасности страны, которое было открыто минутой молчания в память о погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Темой совещания стала произошедшая трагедия.
Российский лидер подчеркнул, что правительство и региональные власти должны сделать все необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.
«Я прошу правительство РФ, региональные власти сделать все для того, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», — указал он.
Он также поручил Генпрокуратуре и следственным органам изучить все обстоятельства и причины случившегося.
Глава государства добавил, что находится на постоянной связи по этой теме с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Помимо этого, об обстановке на шахте президенту докладывает врио главы МЧС Александр Чуприян.
Ранее в этот день Цивилев сообщил, что родственники погибших при ЧП в Кузбассе получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.
Также в пятницу в ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел.
Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте «Листвяжная» жаловались на высокий уровень метана. Также будет проведена проверка с Сибирском управлении Ростехнадзора.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.
В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад. 26 ноября СК России предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о ЧП в шахте.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





65
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
26 ноября 2021, 22:10
Символизм на саммите в Сочи: Путин преподнёс оливковые ветви
26 ноября 2021, 23:55
"Россия угрожает миллионам людей": Британские аналитики устроили панику из-за русских кораблей
26 ноября 2021, 23:55
Нападение на школьный автобус в Косово: Убиты два ребёнка и водитель
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
26 ноября 2021, 23:55
Соратник Эрдогана включил Россию в "тюркский мир"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 13:55
Это не Россия: Тимошенко назвала организаторов газового кризиса на Украине
20 ноября 2021, 19:45
Где в Европе может начаться большая война: Названы три потенциальные горячие точки
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.