Путин обсудил с Совбезом связанные с искусственным интеллектом угрозы

Президент России Владимир Путин обсудил 18 декабря с постоянными членами Совета безопасности РФ угрозы нацбезопасности с использованием искусственного интеллекта в военной сфере.

«Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», — отметил российский лидер в начале совещания.

Владимир Путин предложил начальнику Генштаба Валерию Герасимову выступить с докладом по вопросу.

В начале декабря Владимир Путин принял участие в дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».

10 декабря президент России призвал заняться вопросами защиты персональных данных граждан. Он отметил, что с развитием сферы искусственного интеллекта, необходимо предотвращать риски нарушения прав людей.