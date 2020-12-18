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Путин обсудил с Совбезом связанные с искусственным интеллектом угрозы

18 декабря 2020, 18:55  •  42 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил 18 декабря с постоянными членами Совета безопасности РФ угрозы нацбезопасности с использованием искусственного интеллекта в военной сфере.
«Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», — отметил российский лидер в начале совещания.
Владимир Путин предложил начальнику Генштаба Валерию Герасимову выступить с докладом по вопросу.
В начале декабря Владимир Путин принял участие в дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».
10 декабря президент России призвал заняться вопросами защиты персональных данных граждан. Он отметил, что с развитием сферы искусственного интеллекта, необходимо предотвращать риски нарушения прав людей.

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