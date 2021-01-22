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Путин обсудил с Совбезом стратегическую стабильность и контроль над вооружениями

22 января 2021, 20:25  •  74 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета Безопасности страны вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 22 января.
«Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он.
Песков добавил, что на совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России.
В совещании участвовали: премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Москва и Вашингтон подписали в 2010 году Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Документ остается в силе до 5 февраля 2021 года, если его не заменят последующим соглашением.
Россия неоднократно призывала США продлить действие договора, но американская сторона выдвигала ряд неприемлемых для Москвы условий.
19 января кандидат на пост главы Госдепа Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена собирается добиваться продления срока действия документа. Кандидат на должность главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление договора отвечает интересам американской национальной безопасности.
Спустя два дня СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских официальных лиц сообщили, что Байден планирует продлить ДСНВ на пять лет.
В МИД России выразили надежду на то, что новая американская администрация займет в диалоге по СНВ-3 более конструктивную позицию.

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