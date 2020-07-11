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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Ливии, Донбассе и на Балканах
11 июля 2020, 02:00 • 58 • Политика
Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил с членами Совета безопасности РФ конфликт в Ливии, ситуацию в Донбассе и на Балканском полуострове. Об этом сообщил в пятницу, 10 июля, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Он отметил, что ситуация в Ливии обсуждалась в контексте безальтернативности мирного урегулирования вооруженного конфликта в стране.
Песков подчеркнул, что связанные с Балканами вопросы касались выстраивания всех процессов с учетом резолюции Совета Безопасности ООН о предоставлении существенной автономии и реального самоуправления для Косово.
Кроме того, участники совещания затронули и текущие вопросы социально-экономической ситуации в России.
В начале мая Путин отметил, что за 28 лет существования Совбез России стал одним из важнейших органов, обеспечивающих работу главы государства по формированию политики в области безопасности.
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