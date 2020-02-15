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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе в Сирии

15 февраля 2020, 03:24  •  94 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с Советом Безопасности России напряженную обстановку вокруг сирийской провинции Идлиб, вызванную активностью террористов. Об этом заявил 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями», — приводит слова Пескова ТАСС.
Во встрече участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы Безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Предыдущее совещание по Идлибу Путин провел с Совбезом 27 декабря 2019 года.
Ранее, 22 октября, по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.
Несмотря на соглашение, ситуация в Идлибе обострилась в конце декабря 2019 года. 10 января Москва и Анкара достигли соглашения о прекращении огня в этой провинции, что не остановило боевые действия.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии с 9 января этого года в результате обстрелов боевиками ранены 254 мирных жителя, 121 человек погиб. Среди сирийских военных погибли 211 человек, более 300 ранены. В совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии говорится, что в прошлом месяце погибло более 150 мирных сирийцев при обстрелах террористической организацией «Хайат Тахрир Аш-Шам», которая запрещена в России.
12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.

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