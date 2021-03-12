Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Советом безопасности РФ. Об этом сообщается в пятницу, 12 марта, на сайте Кремля.

«Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнеров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас», — сказал глава государства, открывая совещание.

Президент предложил присутствующим на совещании обсудить текущее положение дел и перспективы развития в этом регионе.

10 февраля замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Алексей Скосырев заявил, что главной задачей России на Ближнем Востоке является комплексная и устойчивая деэскалация и нормализация ситуации.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Бени Ганцом. Переговоры состоялись по инициативе израильской стороны. Темой беседы министров стало обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

В конце января глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции предложил провести весной или летом текущего года министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины. Министр отметил, что необходимо пригласить и Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы.