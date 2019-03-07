Президент России Владимир Путин в ходе встречи с постоянными членами Совета безопасности России говорил о "возросшей интенсивности военно-разведывательной деятельности" стран мира у границ России. О подобной угрозе Путину сообщили накануне, в ходе итоговой коллегии ФСБ.

Кроме того, на оперативном совещании обсуждалась ситуация в Сирии и отдельно лагерь "Эр-Рукбан". Ранее Минобороны России обвинило США в блокировании эвакуации беженцев из "концентрационного лагеря" в Сирии.

Как подчеркнул генерал-майор Виктор Купчишин, американцы не пропускают на территорию автобусы и отказываются обеспечивать безопасность перемещения гумколонн внутри 55-километровой зоны вокруг военной базы США в Эт-Танфе. При этом Дамаск гарантировал безопасность всем временно перемещенным лицам и помощь в оформлении документов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов накануне рассказал, как США и их друзья - радикальные группировки - используют умирающих беженцев "Эр-Рукбана" в качестве "живого щита" и приносят в жертву своим геополитическим играм. Наличием лагеря они оправдывают свое военное присутствие в регионе, поэтому не дают добраться к нему гуманитарным колоннам САР.