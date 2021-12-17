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Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы внутренней и внешней политики
17 декабря 2021, 19:55 • 46 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы внутренней и внешней политики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля 17 декабря.
В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы силовых ведомств и министерств.
Также в заседании Совбеза приняли участие специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.
Ранее в этот день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Россия готова начать переговоры с США по гарантиям безопасности 18 декабря. МИД РФ, в свою очередь, опубликовал проекты договора РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. По данным ведомства, местом проведения переговоров Москва предложила выбрать Женеву.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из проектов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Представитель администрации США Дженнифер Псаки отметила, что без мнения партнеров предложения Москвы Вашингтон рассматривать не будет.
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