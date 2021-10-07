Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение внутренней безопасности страны

Президент России Владимир Путин 7 октября обсудил с Советом безопасности вопросы внутренней безопасности и стабильности в стране.

«Мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России», — сказал президент, открывая совещание.

Глава государства передал слово для основного доклада министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель СФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что участники совещания поздравили главу государства с днем рождения — российскому лидеру сегодня исполнилось 69 лет.

Ранее, 27 сентября, Путин заявил, что стратегическое планирование напрямую связано с безопасностью и развитием России. По его словам, стране нужна сбалансированная и целостная система стратегического планирования, все органы власти должны работать как одно целое.

3 июля член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны. По его мнению, эти угрозы основаны на информационных атаках, дезинформации, а также на попытках манипулировать массовым сознанием.

В тот же день российский лидер утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. Предыдущая редакция была утверждена указом президента 31 декабря 2015 года.

В новой редакции высшим приоритетом указано сбережение народа России. Также подчеркивается стремление государства к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету.