Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Геббельс аплодирует стоя: Британских школьников обучают ненавидеть Путина - виде...
Европарламент может потребовать от Украины освобождения Савченко
В Одессе напали на журналистов местного телеканала
Франция в гневе: Страна охвачена массовой забастовкой, протестующие вышли на ули...
Главная / В мире

Путин обсудил с Совбезом провокационную политику Великобритании

22 марта 2018, 21:24  •  61 • В мире
В ходе заседания Совета безопасности также были подняты вопросы по Сирии и ряд тем по международным отношениям и вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и Британии, Сирию, международные контакты. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на заседании шла речь о российско-британских отношениях, обсуждалась ситуация в Сирии, а также поднимался ряд вопросов по внутрироссийским проблемам.
Как пояснил Песков на совещании "был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России".
Во время обсуждения затрагивался вопрос по выходу мирного населения из Восточной Гуты в Сирии.
Также Путин рассказал участникам совещания о своих телефонных переговорах с зарубежными политиками, "в ходе которых обсуждались субстантивные вопросы двусторонних отношений и международных дел".
В совещании приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава кремлевской администрации Антон Вайно.
Кроме того, на заседании Совбеза присутствовали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, главы министерств обороны и внутренних дел Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, возглавляющие ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин. Также в совещании принял участие Сергей Иванов - спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
22 марта 2018, 14:54
Мэй превращает саммит ЕС в балаган, а его участников – в клоунов
22 марта 2018, 14:54
"Пусть следит": В Нидерландах поддержали закон о "Большом брате"
22 марта 2018, 21:24
Путин обсудил с Совбезом провокационную политику Великобритании

Загрузка...
21 марта 2018, 22:24
Презумпция виновности: о чём в МИД России говорили с послами иностранных государств в связи с делом Скрипаля
22 марта 2018, 01:54
Хит от президента: Поющий о пустыне Бердымухамедов взорвал соцсети
22 марта 2018, 01:39
Операция «Фруктовый сад»: зачем Израиль признался в нанесении авиаудара по Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
16 марта 2018, 09:24
Удачи тебе, мать Тереза, «Правь, Британия!»
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
18 марта 2018, 16:39
На Украине прошли похороны Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.