Путин обсудил с Совбезом провокационную политику Великобритании

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В ходе заседания Совета безопасности также были подняты вопросы по Сирии и ряд тем по международным отношениям и вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и Британии, Сирию, международные контакты. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на заседании шла речь о российско-британских отношениях, обсуждалась ситуация в Сирии, а также поднимался ряд вопросов по внутрироссийским проблемам.

Как пояснил Песков на совещании "был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России".

Во время обсуждения затрагивался вопрос по выходу мирного населения из Восточной Гуты в Сирии.

Также Путин рассказал участникам совещания о своих телефонных переговорах с зарубежными политиками, "в ходе которых обсуждались субстантивные вопросы двусторонних отношений и международных дел".

В совещании приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава кремлевской администрации Антон Вайно.

Кроме того, на заседании Совбеза присутствовали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, главы министерств обороны и внутренних дел Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, возглавляющие ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин. Также в совещании принял участие Сергей Иванов - спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.