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Путин обсудил с Совбезом предстоящий визит Лукашенко в Москву

04 сентября 2020, 21:30  •  125 • Политика
Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности, с которыми обсудил состоявшийся 3 сентября визит премьер-министра Михаила Мишустина в Минск, а также подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом 4 сентября сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву», — отметил Песков.
30 августа в Кремле заявляли, что встреча Путина и Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель, но точная дата еще не определена.
3 сентября Мишустин посетил Минск. Там он провел переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко, а также с Лукашенко.
По итогам встреч Мишустин заявил о достижении прогресса относительно будущего Союзного государства.

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