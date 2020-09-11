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Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам с Лукашенко

11 сентября 2020, 20:20  •  51 • Политика
Российский лидер Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с Советом безопасности в пятницу в том числе подготовку к переговорам с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 сентября.
В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава Миниобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Он добавил, что также обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.
В сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля, говорится, что на совещании также обсуждались тематика защиты россиян от техногенных аварий, по которой доклад сделал глава МЧС России.
Ранее в пятницу Песков сообщил, что белорусский лидер прибудет в Россию 14 сентября. Встреча состоится в Сочи.
Представитель Кремля указывал, что темой встречи могут стать разные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономического партнерства, задолженностей, и вопросы, связанные с газом, интеграцией в рамках ЕврАзЭС и актуальными проблемами Европы.

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