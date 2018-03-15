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Путин обсудил с Совбезом ответ на "деструктивные провокации" Британии со Скрипалем

15 марта 2018, 20:24  •  191 • Политика
Президент детально обсудил с участниками заседания ситуацию в российско-британских отношениях.
Российский лидер Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили российско-британские отношения, осложнившиеся на фоне отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, состоявшееся обсуждение ситуации, возникшей в отношениях России и Британии на фоне так называемого дела Скрипаля, носило детальный характер.
Песков также уточнил, что на заседании была выражена крайняя обеспокоенность по поводу "деструктивной и провокационной позиции" британской стороны.
Члены Совбеза также обсудили гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте. Напомним, там уже которую неделю длится борьба армии Сирии с террористами, не желающими сдаваться в плен.

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