Путин обсудил с Совбезом Курилы, Сирию и Венесуэлу

Синдзо Абэ, Реджеп Эрдоган и Николас Мадуро незримо присутствовали на заседании Совета безопасности, который провел в пятницу Владимир Путин. Три самых горячих в эти дни темы - ситуация с Курилами, военная операция Турции в Сирии и попытка переворота в Венесуэле - обсуждались в Кремле.

Президент "подробно информировал участников совещания о своих недавних переговорах". с премьер-министром Японии и президентом Турции, состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике, в частности о перспективах политического урегулирования".

Положение дел в Венесуэле было вынесено в отдельный пункт. На Совбезе была "ещё раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране".

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