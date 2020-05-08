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Путин обсудил с Совбезом ход борьбы с COVID-19

08 мая 2020, 20:10  •  25 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности ход борьбы с распространением коронавируса и свои контакты с зарубежными лидерами, состоявшиеся в последние дни. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 8 мая.
По его словам, обсуждались «текущие вопросы социально-экономической ситуации в стране», а также тема борьбы с коронавирусом.
Российский лидер также поздравил участников совещания с наступающим Днем Победы.
В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее в четверг Путин обсудил по телефону с премьер-министром Италии Джузеппе Конте взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Также российский лидер провел телефонные беседы с главами Германии Ангелой Меркель, Израиля Биньямином Нетаньяху и Великобритании Борисом Джонсоном, а также с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Накануне президент России переговорил по телефону со своими коллегами из Франции — Эммануэлем Макроном и США — Дональдом Трампом. Стороны обсудили пандемию коронавируса и обменялись поздравлениями с 75-летием победы над нацизмом.
Помимо этого, российский лидер адресовал поздравительные послания народам других стран по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления направлены на Украину, в Грузию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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