Путин обсудил с Совбезом Каракас и Вашингтон

Ситуация в Венесуэле и предполагаемый выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности стали основными темами заседания Совета безопасности, который провел в пятницу Владимир Путин.

- Обсуждалась ситуация в Венесуэле и снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства, - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Состоялся «подробный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из ДРСМД».

Уже в субботу истекает срок ультиматума, который США фактически поставили России, потребовав предоставить доказательства о ненарушении договора. Никакие аргументы при этом Вашингтон слышать не захотел.

- Дело идет к тому, что 2 февраля по идее мы должны получить некое уведомление от США, - сказал Песков. -В целом нежелание американцев видеть доводы и вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит, что решение на слом договора было принято давно и, к нашему сожалению, в ближайшие дни скорее всего начнется реализация этого решения.

Ответные меры России на этот шаг США и обсуждались на Совете безопасности.

Кроме этого были подняты и текущие вопросы социально-экономического развития страны.

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