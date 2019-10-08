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Путин обсудил с Совбезом Эрдогана

08 октября 2019, 21:24  •  82 • В России

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны. Спешный вывод американских войск из приграничных зон и подготовка турецких вооруженных сил к операции против курдов на сирийской территории сделали положение взрывоопасным.

- Состоялся также обмен мнениями в связи с началом работы Конституционного комитета Сирии, - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии.

Кроме этого на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня. В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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