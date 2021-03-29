Путин обсудил с Совбезом борьбу с нарушениями в сфере природопользования

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 марта, обсудил с Советом безопасности РФ меры по борьбе с нарушениями в сфере природопользования.

«Мы с вами сегодня обсудим меры по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере природопользования. Тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причем в практическом преломлении, именно с практической точки зрения», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в правительстве и в администрации президента этим вопросом занимаются постоянно.

10 марта российский лидер отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства также привал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.