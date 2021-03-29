Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
Главная / Политика

Путин обсудил с Совбезом борьбу с нарушениями в сфере природопользования

29 марта 2021, 18:25  •  75 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 марта, обсудил с Советом безопасности РФ меры по борьбе с нарушениями в сфере природопользования.
«Мы с вами сегодня обсудим меры по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере природопользования. Тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причем в практическом преломлении, именно с практической точки зрения», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что в правительстве и в администрации президента этим вопросом занимаются постоянно.
10 марта российский лидер отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства также привал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.
Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
29 марта 2021, 14:45
"Нет пункта о посещении КВН": В России "расшифровали" заявление Кремля по Зеленскому
29 марта 2021, 06:30
Крым непробиваемый: Китайцы предсказали НАТО неминуемое поражение в Чёрном море
29 марта 2021, 14:45
Москва меняет отношение к контактам с Вашингтоном – Песков
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуля...
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
29 марта 2021, 12:55
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2021, 08:40
"Наша страна врет": ученый рассказал правду о войне в Сирии
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла даже улыбка
24 марта 2021, 11:00
Русские получили удар, откуда не ждали. ANHA News заявило об ошибке турков
25 марта 2021, 20:55
Пять минут, которые решили всё: Стало известно, что сказал Мишустин принцу Чарльзу
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
29 марта 2021, 00:05
Ответите перед богом! – угрозы Зеленского вышли на новый уровень
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.