Путин обсудил с СБ РФ выход США из сделки с Ираном и авиаудары Израиля по Сирии

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности страны ситуацию в связи с выходом США из ядерной сделки с Ираном и положение дел в Сирии, в том числе ночные авиаудары Израиля по объектам в этой стране. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков.

"Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье", - сказал он, добавив, что "была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа".

"На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем", - сообщил Песков. "По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - подчеркнул и. о. пресс-секретаря.

Песков сообщил, что на повестке дня был также ряд актуальных внутрироссийских вопросов. "Участники совещания обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны - Сергей Шойгу, министра иностранных дел - Сергей Лавров, министра внутренних дел - Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также и. о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.