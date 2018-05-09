Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше восстановят захоронения советских и польских солдат
Постпред РФ в Вене назвал безответственным выход США из СВПД
1943-й – год коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой во...
Важный ролик
Главная / Политика

Путин обсудил с СБ РФ выход США из сделки с Ираном и авиаудары Израиля по Сирии

09 мая 2018, 14:54  •  84 • Политика

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности страны ситуацию в связи с выходом США из ядерной сделки с Ираном и положение дел в Сирии, в том числе ночные авиаудары Израиля по объектам в этой стране. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы российского государства Дмитрий Песков.

"Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье", - сказал он, добавив, что "была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа".

"На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем", - сообщил Песков. "По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - подчеркнул и. о. пресс-секретаря.

Песков сообщил, что на повестке дня был также ряд актуальных внутрироссийских вопросов. "Участники совещания обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны - Сергей Шойгу, министра иностранных дел - Сергей Лавров, министра внутренних дел - Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также и. о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

84
Источник
Похожие новости
08 мая 2018, 16:09
Путин оценил работу кабмина Медведева как профессиональную и честную
08 мая 2018, 16:09
Рябков: РФ призывает США воздержаться от опрометчивых шагов по Ирану и не губить сделку
09 мая 2018, 14:54
Путин обсудил с СБ РФ выход США из сделки с Ираном и авиаудары Израиля по Сирии

09 мая 2018, 11:39
Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросам безопасности в мире
07 мая 2018, 23:54
Путин поставил перед будущим правительством цели на ближайшие шесть лет
09 мая 2018, 14:54
Грушко: Москва не исключает возможности созыва Совета Россия - НАТО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 мая 2018, 17:24
"Мустафа начал первым"
05 мая 2018, 08:54
Ехала в Европу банда из Форт-Худа
06 мая 2018, 07:39
Юг России: политические педофилы давят на национальный фактор?
04 мая 2018, 13:09
«Икона нации» или «местечковый патриот»: кем на самом деле был Тарас Шевченко
05 мая 2018, 05:39
Потеряли море. Украина поплатится за арест русского судна (Романов Роман)
05 мая 2018, 20:09
Зачем Навальнисты кидали в полицию булыжники
07 мая 2018, 04:39
Инаугурация президента России 7 мая 2018. Прямая онлайн-трансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.