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Путин обсудил с президентом Таджикистана сложную ситуацию в Афганистане
22 июля 2021, 17:00 • 122 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в соседнем Афганистане, который активно захватывают боевики.
О телефонном разговоре лидеров двух стран сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
Отметим, что ситуация в Афганистане осложнилась на фоне вывода американских войск из страны. Террористы, не дожидаясь окончательного вывода контингента США, начали активно захватывать районы страны. Сами они заявляют, что уже контролируют 90% границы Афганистана, хотя в Таджикистане утверждают, что речь идёт о 80%.
Примечательно, что США находились в Афганистане с 2001 года. Решение о проведении военной операции было принято после теракта 11 сентября. За все эти годы американцы не смогли ни разгромить терроризм в этой стране, ни сформировать самостоятельное правительство. Сегодня Афганистан называют самой долгой военной кампанией в истории США. В конечном счёте Вашингтон договорился с местными боевиками, что выведет войска, а те остановят свою экспансию. Но террористы не сдержали слово.
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