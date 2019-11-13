Путин обсудил с президентом РАН омоложение состава академиков

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым обратил внимание на почтенный возраст действительных членов РАН. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил «Интерфакс».

В ответ президент РАН пообещал омоложение в академическом сообществе. По словам Сергеева, в настоящий момент средний возраст академиков — 75 лет, а средний возраст членов-корреспондентов — 68 лет.

«Средний возраст избранных в прошлый раз все-таки был ниже», — отметил российский лидер. Очередные выборы членов РАН пройдут 14 ноября на общем собрании.

Сергеев возразил, что в этом году средний возраст кандидатов все-таки ниже, чем у действующих членов академии. Он выразил надежду на «естественное омоложение» состава РАН.

22 октября стало известно, что президиум РАН обратится к Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения российских ученых с иностранными коллегами. Постановление вместе с сопроводительным письмом от президента РАН направили в Минобрнауки 23 октября.