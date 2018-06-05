Путин обсудил с президентом Австрии ситуацию в Сирии и на Украине

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ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом российский лидер сообщил журналистам по итогам встречи с президентом Австрии.

"Говорили о ситуации на Украине, в Сирии", - отметил он.

По словам Путина, темами переговоров стали различные региональные и международные вопросы.

Владимир Путин также пригласил Александера Ван дер Беллена посетить Россию. "Будем рады видеть господина президента [Австрии] в России в любое удобное для него время", - подчеркнул Путин.

Он поблагодарил Ван дер Беллена за "конструктивную и плодотворную встречу". Путин выразил уверенность, что эти переговоры "будут способствовать дальнейшему развитию всего комплекса российско-австрийских связей".