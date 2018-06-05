|
Путин обсудил с президентом Австрии ситуацию в Сирии и на Украине
05 июня 2018, 20:09 • 48 • Украина
ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом российский лидер сообщил журналистам по итогам встречи с президентом Австрии.
"Говорили о ситуации на Украине, в Сирии", - отметил он.
По словам Путина, темами переговоров стали различные региональные и международные вопросы.
Владимир Путин также пригласил Александера Ван дер Беллена посетить Россию. "Будем рады видеть господина президента [Австрии] в России в любое удобное для него время", - подчеркнул Путин.
Он поблагодарил Ван дер Беллена за "конструктивную и плодотворную встречу". Путин выразил уверенность, что эти переговоры "будут способствовать дальнейшему развитию всего комплекса российско-австрийских связей".
Подпишитесь на нас
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
30 мая 2018, 06:54
|
01 июня 2018, 07:39
|
30 мая 2018, 21:52
|
30 мая 2018, 03:39
|
03 июня 2018, 16:40
|
03 июня 2018, 08:24
|
31 мая 2018, 08:54