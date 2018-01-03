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Путин обсудил с премьером Индии двусторонние отношения и международные вопросы

03 января 2018, 18:54  •  118 • Политика

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону двусторонние отношения и актуальные международные вопросы. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Российский и индийский лидеры обменялись поздравлениями с Новым годом. Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией", - говорится в сообщении. Стороны условились о продолжении контактов на высшем уровне.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

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