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Путин обсудил с премьер-министром Италии нарушение прав беженцев Польшей
23 ноября 2021, 06:40 • 109 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщается на сайте Кремля.
Политики обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза, в частности систематические нарушения прав беженцев польскими властями. Путин заметил, что пограничники Польши подчас жестоко обращаются с мигрантами.
Стороны пришли к выводу, что Евросоюз должен как можно скорее наладить взаимоотношения с Минском, чтобы решить миграционную проблему согласно нормам гуманитарного права.
Путин также затронул тему нарушения Киевом Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате". Глава России напомнил о недавней провокации со стороны Украины, когда ВСУ нанесли удар по Донбассу с помощью турецкого беспилотника Bayraktar, хотя использование таких средств запрещено "Минском". По мнению Путина, такие шаги Киева лишь обостряют обстановку на границе с Луганской и Донецкой народными республиками.
Марио Драги поднял тему сотрудничества в энергетике. Путин заверил, что Россия готова к регулярным поставкам газа в страны Европы, в том числе через "Северный поток - 2".
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