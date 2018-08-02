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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза контакты со странами БРИКС
02 августа 2018, 16:09 • 47 • Политика
НОВО-ОГАРЕВО, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Как сообщила пресс-служба Кремля, на совещании "обсуждались международные контакты главы государства с лидерами стран-членов БРИКС, а также контакты, состоявшиеся на полях саммита БРИКС". Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоялся в конце июля в Йоханнесбурге, Путин в дни саммита провел несколько отдельных встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, на совещании затрагивались "актуальные вопросы социально-экономического развития РФ".
Перед началом заседания Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с отмечаемым 2 августа профессиональным праздником.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.
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